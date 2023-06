Erfurt - Psychisch Kranke und ihre Angehörigen in Thüringen sollen bei der Suche nach der für ihre Erkrankung richtigen Klinik besser unterstützt werden. Die Landeskrankenhausgesellschaft will dazu am Mittwoch (11.00 Uhr) in Erfurt in ihrem Krankenhausspiegel einen neuen Such- und Informationsservice vorstellen. Dabei wird auch die aktuelle Situation bei der medizinischen Versorgung psychisch erkrankter Menschen beleuchtet.

Wer wegen einer psychischen Erkrankung Hilfe braucht, muss in Deutschland viele Monate auf einen Termin warten. Im Krankenhausspiegel legt ein Teil der rund 40 Thüringer Krankenhäuser bestimmte für die Beurteilung von Behandlungsqualität wichtige Daten offen.