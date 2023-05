Magdeburg - Fast genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung steht beim Erweiterungsbau des Müllheizkraftwerks im Magdeburger Stadtteil Rothensee der Abschluss des nächsten Bauabschnitts an. Am Freitag wird das Richtfest für den „Block 3“ gefeiert. Im kommenden Jahr soll dieser in den Regelbetrieb gehen. Hier sollen nach Unternehmensangaben pro Jahr 270.000 Tonnen Abfälle verbrannt sowie 55.000 Tonnen Klärschlamm verwertet werden. Damit erhöhe sich die Kapazität des im Juni 2005 eröffneten Kraftwerks auf mehr als 975.000 Tonnen pro Jahr, hieß es. In die Anlagenerweiterung sollen rund 200 Millionen Euro fließen.

Das Unternehmen versorgt mehrere Zehntausend Haushalte und Betriebe in der Landeshauptstadt mit Strom und Fernwärme, die in zwei bereits bestehenden Verbrennungsblöcken erzeugt werden.