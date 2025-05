Köln - TV-Richterin Barbara Salesch, bekanntgeworden mit nachmittäglichen Gerichtsshows, bekommt eine ganz neue Sendung am Abend. Sie trägt den Titel „Barbara Salesch - Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein“ und soll den „bisher aufsehenerregendsten Fall“ der scharfsinnigen Juristin präsentieren, wie RTL ankündigte. Es handle sich um ein Special in Filmästhetik, das am 10. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt werde - also in der sogenannten Primetime, der Königsdisziplin der TV-Unterhaltung.

„Gezeigt wird eine sechstägige Hauptverhandlung vor Gericht. Es ist inszeniert wie ein Krimi, aber aus der Sicht der Vorsitzenden Richterin - das bin ich“, sagte Salesch der Deutschen Presse-Agentur. Sie verkörpere sich also selbst, was das Ganze sehr authentisch mache.

„Dennoch war die Produktion auch ungewohnt für mich, weil das ganze Format diesen Filmcharakter hat“, berichtete sie. „Manche Szenen nahmen wir vier- oder fünfmal auf. Es gab auch Kamerafahrten direkt auf mich zu.“ Der Aufwand habe sich aber gelohnt. „Ich finde, dass es ein toller Film geworden ist.“

Ein Fall, der unter die Haut geht

Der Plot ist jedoch nichts für schwache Gemüter. Salesch beleuchtet das Verschwinden einer verheirateten Frau, die auf einer Dating-App aktiv war. Erst acht Jahre später wird ihre Leiche im Rhein entdeckt und alles deutet auf ein Martyrium hin. Die Ermittlungen führen zu einem versteckten Verlies. „Zwischen verletzten Egos, unterdrückter Wahrheit und toxischen Beziehungen rekonstruiert Barbara Salesch in der Verhandlung die Leidensgeschichte des Opfers, die schon lange vor der eigentlichen Tat im engsten Umfeld der Toten beginnt“, erklärte RTL.

Auch weitere bekannte Juristen aus dem Salesch-Universum werden dabei zu sehen sein - etwa Bernd Römer als Oberstaatsanwalt und Ulrike Tasic als Strafverteidigerin. Gedreht wurde unter anderem am Kölner Oberlandesgericht.

Vor wenigen Tagen wurde sie 75 Jahre alt

Salesch - vor ihrem Fernsehjob erfahrene Juristin am Landgericht Hamburg - gilt als Grande Dame der deutschen Gerichtsshow. Ende der 90er Jahre löste sie damals noch bei Sat.1 mit dem Format „Richterin Barbara Salesch“ den großen Boom des Genres mit aus. 2012 hängte sie ihre Robe zunächst an den Nagel. 2022 aber ließ sie sich von RTL zu einem Comeback überreden. Bei dem Sender läuft „Barbara Salesch - Das Strafgericht“ aktuell am Nachmittag.

Vor wenigen Tagen wurde Barbara Salesch 75 Jahre alt.