Bad Krozingen - Wegen einer beschädigten Bahn-Oberleitung in Südbaden sind zahlreiche Regio- und Fernverbindungen auf der Rheintalbahn eingeschränkt gewesen. Betroffen waren im Fernverkehr hauptsächlich Verbindungen nach Basel – etwa aus Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, wie ein Bahnsprecher sagte. Bei dem Unfall bei Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sei am Mittag ein Bagger in die Oberleitung gefahren.

Dadurch sei die Oberleitung gerissen und habe sich abgesenkt. Die Reparaturarbeiten konnten am Nachmittag beendet werden. Der Sprecher ging davon aus, dass es aufgrund der Verzögerungen noch einige Zeit dauern werde, bis sich der reguläre Fahrplan wieder einpendele. Insgesamt war die Strecke etwa drei Stunden lang gesperrt.

Reisende im Fernverkehr hatten sich individuell nach ihren Reisealternativen erkundigen müssen. Für den Regionalverkehr wurde ein Ersatzverkehr auf der Strecke zwischen Freiburg und Müllheim eingerichtet. Betroffen waren die Linien RE 7, RB 26 und RB 27.