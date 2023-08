Mitfahrer bemerkten den Verlust nicht Schlafender Mann fällt aus fahrendem Wohnmobil und wird vergessen

Ein Mann legte sich in der Nacht zum Montag zum Schlafen in ein Wohnmobil, in dem er mit anderen Menschen nächtigte. Als seine Mitstreiter losfuhren, fiel der 40-Jährige während der Fahrt aus dem Fahrzeug. Er wurde schließlich von Zeugen am Fahrbahnrand einer Bundesstraße stehend gefunden.