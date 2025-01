Ein Mann versucht wiederholt, ein teures Medikament mit gefälschten Rezepten in Apotheken abzuholen. Eine Richterin verurteilt ihn nun zu einer Geldstrafe.

Neuruppin - Ein Mann, der in einer Apotheke in Alt Ruppin mit gefälschten Rezepten versucht hatte, ein Medikament abzuholen, ist verurteilt worden. Nach der Vorführung des 49 Jahre alten Mannes wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Die Richterin verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro.

Der 49-Jährige hatte wiederholt versucht, ein teures verschreibungspflichtiges Medikament zur Gewichtsreduktion abzuholen. Er legte dabei gefälschte Rezepte vor. Eine Apothekerin rief die Polizei, als er versuchte, das Medikament abzuholen. Die Beamten fassten ihn am Montag.