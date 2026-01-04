Berlin und der VfB liefern sich einen heißen Kampf. Vor allem der letzte Satz hat es in sich.

Friedrichshafen - Die BR Volleys haben ihr erstes Spiel im neuen Jahr gewonnen und den zehnten Bundesliga-Sieg nacheinander gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Joel Banks gewann das Verfolger-Duell der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen mit 3:1 (25:19, 22:25, 25:16, 37:35) und hält Anschluss an Spitzenreiter SVG Lüneburg. Während der VfB im vierten Durchgang acht Satzbälle vergab, verwandelten die Berliner ihren fünften Matchball.

Mit dem Sieg gegen den Rivalen vom Bodensee revanchierte sich der Hauptstadt-Club für die Bundesliga-Niederlage im Oktober sowie das bittere Aus im Pokal-Halbfinale vor wenigen Wochen. Am Sonntag steht das nächste Topspiel gegen Düren auf dem Programm.