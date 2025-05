Berlin - Der erst im Januar als Co-Trainer verpflichtete Armin Reutershahn verlässt Fußball-Zweitligist schon wieder. Der 65 Jahre alte Assistenzcoach kehrt zu seiner Familie zurück, wie der Verein mitteilte. Der gebürtige Duisburger sollte mit seiner Erfahrung eigentlich Cheftrainer Cristian Fièl zur Seite stehen. Kurz darauf war er für dessen Nachfolger Stefan Leitl tätig.

Zudem wurde Torhüter Marius Gersbeck an der Schulter operiert. Der 29-Jährige hatte in dieser Saison fünf Ligaspiele absolviert, konnte aber auch den an der Hüfte angeschlagenen Stammtorhüter Tjark Ernst in den letzten beiden Saisonspielen nicht ersetzen. Dafür kam Dennis Smarsch als dritter Torhüter zum Einsatz. Wann Gersbeck wieder eingreifen kann, ist unklar.