Ein Rettungswagen kommt von der Straße ab. Drei Menschen müssen am Ende ins Krankenhaus.

Neuekrug - Drei Insassen eines Rettungswagens sind bei einem Zusammenstoß mit einem Gartenzaun im Landkreis Goslar verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer war am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Wagen nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug streifte bei Neuekrug eine Hecke sowie einen Baum und prallte schließlich gegen den Zaun.

Neben dem Fahrer befanden sich ein 19-Jähriger und eine 70-Jährige im Rettungswagen - weitere Angaben zu den Insassen gab es nicht. Nach Polizeiangaben wurde eine Person schwer verletzt, zwei leicht. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.