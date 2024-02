Potsdam - Ein Mann hat einen Rettungssanitäter in Potsdam bei einem Einsatz geschlagen. Ein Team von Rettungskräften habe in der Nacht zu Sonntag eine Frau behandeln wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Sohn der Frau habe den Einsatz gestört und sich darüber beschwert, dass seine Mutter nicht richtig behandelt worden sei. Ein Sanitäter habe ihn danach des Raumes verwiesen. Daraufhin drohte ihm der Sohn laut Polizei Schläge an, wenn er ihn das nächste Mal sehe - und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Sanitäter sei leicht verletzt worden und habe seinen Dienst fortsetzen können. Die Rettungskräfte verließen die Wohnung und riefen die Polizei.