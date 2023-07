Ein Seeadler (Haliaeetus albicilla) fliegt am blauen Himmel.

Wartin - Feuerwehrleute und Polizisten haben im Dorf Wartin (Uckermark) einen hilflosen Seeadler von der Straße gerettet. Der junge Greifvogel war am Samstagmittag beim Losfliegen gegen abgestellte Fahrzeuge geprallt, wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag mitteilte. Zeugen alarmierten die Polizei. Rettungskräfte konnten das Tier einfangen und in eine Auffangstation nach Papendorf (Mecklenburg-Vorpommern) bringen.