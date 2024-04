Kodersdorf - Kurz vor Beginn der Sanierung des Tunnels Königshainer Berge auf der A4 haben Rettungskräfte am Samstag einen Notfall geprobt. Simuliert wurde ein Unfall während der Bauarbeiten in einer Tunnelröhre, wie das Landratsamt Görlitz mitteilte. Ziel sei es gewesen, das reibungslose Zusammenspiel von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Verkehrsverantwortlichen zu überprüfen. Für die Übung wurde die Autobahn am Vormittag voll gesperrt.

Der 25 Jahre alte Tunnel nahe Görlitz soll ab Donnerstag saniert werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird die komplette Betriebstechnik erneuert. Es ist das aufwendigste Vorhaben auf Sachsens Autobahnen in diesem Jahr. Die beiden Tunnelröhren werden nacheinander saniert. 2024 ist die Nordröhre Richtung Dresden dran, 2025 folgt dann die Südröhre.

Der Tunnel Königshainer Berge ist mit 3281 Metern Länge der drittlängste Autobahntunnel Deutschlands. Er war 1999 eröffnet worden. Täglich durchqueren ihn laut Autobahn GmbH rund 30.000 Fahrzeuge, davon rund 40 Prozent Lastwagen.