Alsleben/Wettin/Bernburg - Die Saaleschleusen in Alsleben, Rothenburg und Wettin können weiter nicht ferngesteuert werden. Über das Wochenende sei es nicht möglich gewesen, eine Fachfirma für die Reparatur zu bekommen, sagte Klaus Kautz vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe. Die Schleusen müssten weiter vor Ort bedient werden, so dass es stellenweise zu Wartezeiten kommen könne. Die Hoffnung sei, dass mit Anfang der Woche eine Reparatur möglich sein werde.

Bei Baggerarbeiten nahe der Saale war vor einigen Tagen ein Kabel zur Fernsteuerung und Videoüberwachung mehrerer Schifffahrtsschleusen zerstört worden. Dadurch sind die Schleusen von der Leitzentrale in Bernburg abgeschnitten. Wer sie nutzen wolle, müsse sich zwischen 9.00 und 19.00 Uhr über die Rufsäulen an den Sportbootwartestellen oder über Telefon bei der Leitzentrale in Bernburg melden, hieß es vom WSV.