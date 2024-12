Berlin - Nach einem Brand in seiner Wohnung ist ein Rentner im Krankenhaus gestorben. Der 79-Jährige war am Freitag im Rettungswagen noch reanimiert worden, starb aber am Samstagnachmittag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte am Freitagnachmittag die Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil er einen Brandmelder in der Wohnung des Rentners gehört hatte. Aus der Tür drang bereits Rauch als die Rettungskräfte die Tür aufbrachen. Das Feuer auf einem Tisch wurde gelöscht. Der Rentner lag zu dem Zeitpunkt im Bett und war nicht ansprechbar. Die Ermittlungen hat das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.