Ein Rentner sammelt Nüsse auf einer Weide – plötzlich stürmt ein Bulle auf ihn zu. Wie es zu dem tragischen Unfall im Salzlandkreis kam.

Bernburg - Ein Mann ist von einer Rinderherde im Salzlandkreis bedrängt worden und durch einen Bullen ums Leben gekommen. Zuvor habe der Mann Nüsse auf der Weide gesammelt, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. In der Folge seien die Kühe auf den Rentner zugelaufen. Er sei von einem Bullen mit den Hörnern erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtete, ereignete sich der Unfall am Stadtrand von Bernburg. Die alarmierten Rettungskräfte hätten die Tiere abgelenkt, um den Mann zum Rettungswagen zu transportieren, sagte der Polizeisprecher. Dort sei er jedoch seinen schweren Verletzungen erlegen.