Wanzleben-Börde - Ein 56 Jahre alter Radfahrer ist im Landkreis Börde infolge eines medizinischen Problems gestürzt und gestorben. Trotz Reanimationsversuchen von Rettungskräften starb er am Sonntagmittag noch an der Unfallstelle in Hohendodeleben, wie die Polizei mitteilte. Ob der Mann wegen des medizinischen Problems oder aufgrund von Sturzverletzungen ums Leben kam, war nach Angaben einer Sprecherin der Polizei zunächst unklar.

Der Mann sei am Sonntagmittag an der Spitze einer Kolonne von Rennradfahrern unterwegs gewesen. Nach seinem Sturz sei auch der zweite Radfahrer in der Reihe gestürzt und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.