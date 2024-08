Getelo - Ein 45 Jahre alter Rennradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Grafschaft Bentheim getötet worden. Der Sportler aus den Niederlanden war am Sonntag an der Spitze einer Rennradgruppe in Getelo gefahren, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung habe er das Auto eines 64-Jährigen übersehen und es sei zu einer Kollision gekommen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.