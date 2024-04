Sonne satt am Wochenende. Das sommerliche Wetter eignet sich für Grillpartys und Ausflüge in die Natur. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden sogar Rekordtemperaturen erwartet.

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich am Wochenende über die ersten Sommertage freuen. „Es sind für Samstag Temperaturen von bis zu 27 Grad in Leipzig, Jena und Magdeburg denkbar“, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag. Ab 25 Grad sprechen die Meteorologen von einem Sommertag, ab 30 Grad von einem heißen Tag.

In allen drei Bundesländern wird für Samstag eine Allzeit-Rekordtemperatur erwartet. Bislang lag der Rekord in Dresden bei 25,8, in Jena bei 25,6 und in Jeßnitz bei 24,2 Grad jeweils aus dem Jahr 1961. In den westlichen Gebieten von Thüringen und Sachsen-Anhalt könnte jedoch eine stärkere Bewölkung die sommerliche Freude etwas trüben.

Am Sonntag bleibt es in weiten Teilen Sachsens sommerlich warm, in der Oberlausitz könnten die Temperaturen sogar nochmals ansteigen. In Thüringen und Sachsen-Anhalt wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet.

„Das Wochenende ist perfekt für das erste Grillen und entspannte Ausflüge in die Natur“, findet Wetterexpertin Hickmann. Lediglich am späteren Abend kühlt es etwas ab und die Menschen sollten im Freien Pullover oder Jacken anziehen. Die Nachttemperaturen sinken aber nur auf für diese Jahreszeit milde 12 bis 14 Grad.

Die kommende Woche wird etwas kühler, für Montag werden aber noch Temperaturen von etwa 20 Grad erwartet. Erst zur Wochenmitte wird es deutlich kühler und die Regenwahrscheinlichkeit nimmt zu.