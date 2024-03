Einbeck - Mit einem Besucherrekord sind die Kulturkrafttage in Einbeck zu Ende gegangen. Zu der Veranstaltungsreihe kamen am Wochenende mehr als 1500 Gäste in das Automuseum PS-Speicher, wie die Veranstalter mitteilten. Auch die neue Veranstaltung am Donnerstagabend mit dem Auftritt mit der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco vor dem offiziellen Beginn des Festivals habe viel Zuspruch erhalten.

Das sei ein klares Zeichen, „wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte die künstlerische Leiterin der Kulturkrafttage Julia Hansen. Die Veranstaltungsreihe fand zum dritten Mal statt. Zum Auftakt der Veranstaltung hatte die norwegische Jazz-Sängerin Silje Nergaard mit ihrem Gitarrenduo ihr Programm „Houses“ gespielt. Die Band Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys präsentieren am Samstagabend ihr aktuelles Programm „Es leuchten die Sterne“. Im kommenden Jahr sollen die Kulturkrafttage vom 20. bis 23. März stattfinden.