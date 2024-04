Berlin - In einem Café im KaDeWe hat eine noch unbekannte Person am Montag einen Reizstoff versprüht - und damit einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Menschen klagten über Atemwegsreizungen, wie die Feuerwehr am Abend auf der Plattform X mitteilte. Zwei von ihnen seien mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die Feuerwehr war demnach mit 24 Kräften im Einsatz und lüftete Teile des Gebäudes.

Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei sagte, mutmaßlich habe in dem Café im sechsten Stock des Kaufhauses ein Gast einen Reizstoff versprüht. Was es genau war, sei noch nicht bekannt. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Von dem Vorfall seien Gäste und Personal betroffen gewesen. Evakuiert werden musste nicht, weil der Stoff durch die geöffneten Fenster entweichen konnte.