Reizgas versprüht? Elf Verletzte an Schule in Schöneberg

Berlin - Durch Reizgas sind an einer Schule in Berlin-Schöneberg neun Schüler und zwei Lehrer leicht verletzt worden. Polizei und Feuerwehr wurden wegen beißendem Geruch zu der Schule in der Steinmetzstraße gerufen, wie die Behörden mitteilten. Die Feuerwehr rückte mit 85 Kräften an. Sogar ein Hubschrauber wurde laut Polizei alarmiert, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass möglicherweise Reizgas versprüht wurde. Schüler und Lehrer begaben sich selbstständig ins Freie. Die Schule wurde durchgelüftet, wodurch das Gas schnell entweichen konnte. Die Polizei berichtete von elf Verletzten, die Feuerwehr von zehn. Zwei Schüler kamen auf eigenen Wunsch zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Verdächtiger konnte zunächst nicht ermittelt werden. Genauere Angaben zur Identität der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Auch konnte die Polizei nicht mitteilen, ob der Unterricht abgebrochen werden musste.