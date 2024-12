In einem Modegeschäft in Nordhausen ist Reizgas versprüht worden. (Symbolfoto)

Nordhausen - Bei einem Vorfall mit Reizgas in einem Einkaufszentrum sind in Nordhausen zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatten zwei bislang unbekannte männliche Personen, die in dem Zentrum unterwegs waren, unvermittelt Reizgas in ein Modegeschäft gesprüht. Zwei 20 und 50 Jahre alte Frauen in dem Geschäft erlitten dabei am frühen Samstagabend Atemwegsreizungen und Hustenattacken, die vor Ort durch Rettungskräfte behandelt wurden. Die Täter, von denen nur eine vage Beschreibung vorliege, hätten die Einkaufsgalerie nach dem Vorfall „ziemlich zügig“ verlassen. Die Polizei sucht Zeugen.