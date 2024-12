Söhlde - Eine Reiterin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto von ihrem Pferd geworfen und leicht verletzt worden. Das Tier musste aufgrund der schweren Verletzungen noch am Unfallort in Söhlde (Landkreis Hildesheim) von einem Tierarzt eingeschläfert werden, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Er hatte die Reiterin am Samstagabend auf der Straße aus bislang ungeklärter Ursache übersehen. Die Ermittlungen laufen.