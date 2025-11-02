Traumstrände oder Campingplatz? Auf der Erfurter Reisemesse gaben 345 Aussteller Inspiration für den nächsten Urlaub – für den viele Besucher bereit sind, tief in die Tasche zu greifen.

Die Urlaubsmesse hat auch in diesem Jahr eine hohe Besucherzahl erreicht. (Archivbild)

Erfurt - Ob Tapetenwechsel vor der Haustür oder Fernreise zu den Traumzielen dieser Welt: Thüringens größte Reisemesse in Erfurt hat auch in diesem Jahr bei zahlreichen Gästen die Lust am Entdecken anderer Länder und Kulturen geweckt. Die „Reisen & Caravan“ habe - wie bereits im Vorjahr - etwa 37.000 Besucher angelockt, teilten die Veranstalter zum Abschluss am Sonntag mit.

Zur 34. Auflage der Messe waren seit Donnerstag rund 345 Aussteller vertreten. Neben Urlaubszielen und Reiseangeboten mit Bus, Bahn, Schiff oder Flugzeug wurden auch Reisemobile, Wohnwagen und Vans sowie Campingausrüstungen vorgestellt.

Eine Befragung von Messebesuchern habe gezeigt, dass 44 Prozent mehr als 4.000 Euro fürs Reisen ausgeben. Die nächste „Reisen & Caravan“ erwartet vom 29. Oktober bis 1. November 2026 die Besucher.