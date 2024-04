Reihenhaus in Dresden-Hellerau in Brand

Dresden - Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Montag in einem Wohnhaus im Dresdner Stadtteil Hellerau gebrannt. Im ersten Obergeschoss des Reihenhauses habe sich dadurch innerhalb weniger Sekunden massiver Rauch entwickelt, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner hatten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen können, Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.