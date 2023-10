Bad Iburg - Ein Reihenhaus in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ist am Sonntag in Brand geraten. Menschen seien nicht im Gebäude, es habe keine Verletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Dachgeschoss des Hauses „lichterloh“ gebrannt. Schätzungen zur Schadenshöhe gab es noch nicht. Auch die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Die Löscharbeiten dauern an.