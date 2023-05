Reichlich Nachwuchs in Gehegen im Tiergarten Halberstadt

Halberstadt - Eine regelrechte Nachwuchswelle hat in den vergangenen Monaten der Halberstädter Tiergarten erlebt. Mit der aktuellen Frühjahrssaison seien nun viele der Jungtiere erstmals in den Freigehegen für die Besucher sichtbar, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag. Monat für Monat habe es im Zoo eine weitere Nachwuchsüberraschung gegeben.

Im Januar blickte das Känguru-Junge zum ersten Mal aus dem mütterlichen Beutel, im gleichen Monat wurden die Eier der Emus entdeckt. Wenig später gab es dann auch Nachwuchs bei den Lamas, Ponys, Wildschweinen, Baumstachlern und Chinchillas.