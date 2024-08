Reichardt war am Samstag erneut zum Landesvorsitzenden der AfD in Sachsen-Anhalt gewählt worden.

Magdeburg - Die AfD in Sachsen-Anhalt zieht mit Landeschef Martin Reichardt in den Bundestagswahlkampf 2025. Der 55-Jährige wurde am Sonntag auf einem Landesparteitag in Magdeburg zum Spitzenkandidaten gewählt. 220 Delegierte stimmten mit Ja, 26 mit Nein. Es gab 2 Enthaltungen.

„Gemeinsam retten wir Deutschland vor den Deutschlandhassern und den Deutschlandzerstörern“, sagte Reichardt und kritisierte die Ziele anderer Parteien. Außerdem übte er Kritik an der Gesundheitspolitik der letzten beiden Bundesregierungen. Reichardt sprach von einer „politischen Pandemie“ und sagte: „Wir vergessen und vergeben nicht.“

Reichardt war am Samstag erneut zum Landesvorsitzenden der AfD in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Er gehört auch dem Bundesvorstand seiner Partei an. Seit 2017 sitzt Reichardt im Bundestag, er ist familienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Der 55-Jährige kündigte an, eine laute Stimme für Kinder und Familien im Parlament sein zu wollen. Vor seiner Zeit in der AfD war Reichardt bereits Mitglied in anderen Parteien - in der SPD, der FDP und bei den Republikanern.