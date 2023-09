Bersenbrück - Bei einem Unfall mit einem Reh im Landkreis Osnabrück hat ein 31 Jahre alter Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitten. Am Freitagabend habe das Reh in der Gemeinde Kettenkamp in Bersenbrück die Fahrbahn gekreuzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß, der betrunkene Rollerfahrer stürzte. Zwar trug er einen Helm, dieser war aber nicht geschlossen und wurde beim Sturz vom Kopf geschleudert. Der 31-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen unter anderem am Kopf. Ein Atemalkoholtest hatte über 1,6 Promille ergeben, einen Führerschein besaß er nicht. Das Reh verendete am Unfallort.