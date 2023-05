Regnerisches Wochenende in Sachsen-Anhalt

Japanischen Nelkenkirschen blühen in Magdeburg.

Magdeburg - Ein regnerisches Wochenendwetter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Zunächst bleibt es am Donnerstag heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach zeigen sich ein paar Schleierwolken am Himmel, es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. Nachts ziehen dichte Wolken auf und es wird kein Regen erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 8 Grad.

Am Freitag verdichtet sich die Wolkendecke, ab Mittag treten im Harz erste Schauer auf. Im weiteren Verlauf des Tages breitet sich der Regen nach Osten aus, dabei kommt es zu einzelnen und teils kräftigen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht auf Samstag bleibt es bedeckt, im Westen regnet und gewittert es örtlich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad.

Der Samstag beginnt mit starker Bewölkung und anfangs Regen. Später lockert der Himmel auf. Im Südwesten treten am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter auf. Es werden laut DWD Höchstwerte zwischen 16 und 18 Grad erwartet. In der Nacht ziehen die Wolken teils ab und es wird regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 9 Grad ab.