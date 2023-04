Dresden - Viel Regen und ein wolkenreicher Himmel erwartet die Menschen in Sachsen am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, beginnt der Tag mit dichten Wolken am Himmel. Den Tag über tritt lang anhaltender und kräftiger Regen auf. Auf dem Fichtelberg kommt es zu stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 9 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, es regnet weiter stark. In den Kammlagen wird Schneefall erwartet. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad ab.

Am Samstag halten sich die Wolken am Himmel und im Westen tritt noch bis zum frühen Nachmittag anhaltender Regen auf. Im Osten Sachsens klingt der Regen etwas ab und es lockert auf - dabei blickt ab und zu auch die Sonne durch. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es meist stark bewölkt, dabei gibt es vereinzelte Schauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.

Der Sonntag wird laut DWD weiterhin wolkenreich, westlich der Elbe regnet es gebietsweise. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad. Nachts bleibt es bewölkt mit leichten Schauern. Die Temperaturen fallen dann auf Werte zwischen 2 und 5 Grad.