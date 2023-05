Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich in den nächsten Tagen auf Regen und Wolken einstellen. Am Dienstag werden einzelne Gewitter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach startet der Tag mit einer dichten Wolkendecke und gebietsweise Schauern. Zum Nachmittag treten einzelne Gewitter auf, die zum Teil mit Starkregen durchsetzt sind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad. Nachts wird es wechselnd bewölkt und der Regen zieht weitestgehend ab - bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad.

Am Mittwoch halten sich weiterhin viele Wolken am Himmel und bis zum Mittag kommt es zu vereinzelten Schauern. Ab dem Nachmittag lockert es auf und es wird trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wolkig und regenfrei. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad ab.

Der Donnerstag wird laut DWD weiterhin bedeckt, zeitweise treten heitere Abschnitte auf. Am Nachmittag ziehen die Wolken ab und am Abend wird es laut DWD meist klar. Regen wird nicht erwartet - bei Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag sind nur ein paar Wolken am Himmel zu sehen, es bleibt trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 9 Grad.