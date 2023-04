Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf einen kühlen Mittwoch mit Schauern und Gewitter einstellen. Nach einem sonnigen Start in den Tag ziehen von Osten her Regenwolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach kann es vor allem im Westen des Landes bei Wittenberg und im Burgenlandkreis zu vereinzelten Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 11 und 14 Grad, im Harz bei um die 9 Grad. Auf dem Brocken wehen laut DWD zum Teil kräftige und frische Windböen von bis zu 75 Kilometer pro Stunde.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bedeckt und regnerisch. In den höheren Berglagen kann es zu Schneefällen kommen. Durch den Schneematsch besteht laut DWD auch eine Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad, im Oberharz bei um die -1 Grad.

Auch am Donnerstag ist vorerst keine Besserung in Sicht - es bleibt bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad, im Harz zwischen 6 und 11 Grad.