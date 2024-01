Bremen/Freiburg - Der Theater- und Opernregisseur Felix Rothenhäusler wechselt vom Norden in den Süden Deutschlands: Der langjährige Hausregisseur am Theater Bremen wird zur Spielzeit 2025/26 neuer Intendant des Theaters Freiburg (Baden-Württemberg) und folgt damit dort Amtsinhaber Peter Carp nach. Das entschied der Gemeinderat am Dienstag, wie die Stadt Freiburg mitteilte.

„Mit Felix Rothenhäusler kommt ein erfahrener

Theatermacher an unser Mehrspartenhaus, der sowohl Erfahrungen

im Schauspiel als auch in der Oper mitbringt“, erklärte Freiburgs Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach. Es habe für den Posten über 70 Bewerberinnen und Bewerber gegeben.

Rothenhäusler, Jahrgang 1981, ist seit der Spielzeit 2012/13 Hausregisseur beim Theater Bremen. An der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ist er seit 2017 als Dozent tätig.