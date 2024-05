Suhl - Kurzentschlossene haben zu Pfingsten im Thüringer Wald nur noch wenige Optionen auf einen Übernachtungsplatz. Die Hotels und Campingplätze seien sehr gut ausgelastet oder teils auch schon ausgebucht, hieß es vom Regionalverbund Thüringer Wald am Donnerstag. Aufgrund der durchwachsenen Wettervorhersage habe es aber auch einige Stornierungen gegeben. Spontan-Urlauber könnten so noch letzte Plätze ergattern. Eng wird es demnach in Eisenach, Meiningen oder auch in kleineren Orten wie Tambach-Dietharz. Hier könnten die Zimmervermittlungen der Touristeninformationen helfen.

Viele Gäste wird es zum Wandern in die Region ziehen. „Der Rennsteig ist Anfang des Jahres vom Trekking Magazin als Deutschlands schönster Fernwanderweg ausgezeichnet worden, das spüren wir aktuell stark in der Nachfrage der Gäste“, sagte die Geschäftsführerin des Regionalverbunds, Antonia Sturm, laut Mitteilung.

Bei schlechtem Wetter böten aber kulturelle Veranstaltungen am Wochenende Alternativprogramm: So werde im Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden anlässlich der Thüringer Schlössertage eine spezielle Führung angeboten. In Meiningen ehre am Wochenende das Brahmsfestival den berühmten Komponisten Johannes Brahms. Und zum Mühlentag am Pfingstmontag öffneten Mühlen in der Region ihre Pforten.

Der Deutsche Wetterdienst prognostizierte für das lange Pfingstwochenende immer wieder Schauer und Gewitter im Freistaat.