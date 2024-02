Berlin - Die Frauen des 1. FC Union Berlin erwarten im Derby zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Regionalliga gegen Hertha BSC eine volle Hütte. Die Fritz-Lesch-Sportanlage sei ausverkauft, vermeldete Union am Mittwoch. Die Kapazität des Sportplatzes in der Dörpfeldstraße beträgt 3000 Besucher.

Union führt nach der Vorrunde die Tabelle mit elf Siegen nach elf Spielen an. Erster Verfolger mit 25 Punkten ist die zweite Mannschaft von Carl Zeiss Jena. Die erst in dieser Saison gegründete Mannschaft der Blau-Weißen liegt mit 21 Punkten auf dem vierten Rang.