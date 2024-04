Chemnitz - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am Dienstag (10.00 Uhr) über die jüngste Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Sachsen. Zuletzt war mit einer anhaltenden Frühjahrsbelebung und rückläufigen Arbeitslosenzahlen im Freistaat gerechnet worden - allerdings in geringerem Umfang als in früheren Jahren. Im März war die Zahl der Arbeitslosen bereits um knapp 1000 auf rund 141.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 6,6 Prozent, lag damit aber höher als vor einem Jahr (6,3 Prozent).