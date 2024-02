Halle/Saale/Erfurt - Die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur berichtet am heutigen Donnerstag über die Lage am Thüringer Arbeitsmarkt im Februar. Bereits zu Jahresbeginn war die Zahl der Menschen ohne Job im Freistaat saisonbedingt gestiegen. Im Januar waren 71.300 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und damit 5700 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,5 Prozent nach 6,0 Prozent Ende 2023. Im Ländervergleich lag die Arbeitslosenquote in Thüringen im Januar niedriger als in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Bremen und den meisten ostdeutschen Bundesländern.