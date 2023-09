Chemnitz - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Freitag die neuen Arbeitslosenzahlen für Sachsen bekannt. Zuletzt wuchs die Sorge, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter trübt. So war die Zahl der Arbeitslosen im August auf rund 135.000 Menschen gestiegen. Das waren 2,7 Prozent mehr als im Juli und 9,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,4 Prozent. Die Regionaldirektion befürchtet, dass die Beschäftigung angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in den nächsten Monaten zurückgeht. Probleme gibt es demnach vor allem in Branchen wie Zeitarbeit, Handel und auf dem Bau.