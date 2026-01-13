Die am Bahnhof Glashütte entgleiste Regionalbahn ist zurück auf die Schienen gehoben worden. Wie geht es jetzt am Unfallort weiter?

Glashütte - Die am Bahnhof Glashütte im Osterzgebirge entgleiste Regionalbahn ist zurück auf die Schienen gehoben worden. Dazu waren ein Spezialkran und ein Hilfszug eingesetzt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. Es werde geprüft, ob der Zug fahrfähig sei, so dass er abgeschleppt werden könne.

Zwischen Heidenau und Altenberg sollen noch bis Mittwoch Ersatzbusse verkehren. Von Donnerstag an sollen auf dem unbeschädigten Streckenteil zwischen Heidenau und Glashütte wieder Züge fahren. In den Wintersportort Altenberg geht es bis auf weiteres nur mit Bussen.

Der Regionalzug der Linie RB72 war am Montagmorgen entgleist. Die Ursache war unklar. Zu dem Zeitpunkt herrschte Winterwetter mit Eis und Schnee. Laut Bundespolizei sprang der Triebwagen komplett aus den Gleisen. Er stellte sich leicht schräg. Auch die erste Achse des zweiten Wagens entgleiste. Verletzt wurde niemand. Die 25 Fahrgäste wurden mit Bussen weiter transportiert.

Bei dem Unglück wurden nach Angaben der Bundespolizei auch Schienen und Weichen beschädigt. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass der Reparaturaufwand am Gleiskörper noch geprüft werde. Daher ist auch noch unklar, wann die Bahnstrecke Heidenau - Altenberg wieder vollständig befahren werden kann.