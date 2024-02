Erfurt - Das Weimarer Land will davon profitieren, dass gleich zwei Nationalmannschaften vor und während der Fußball-EM in der Region Quartier beziehen. Möglichst europaweit solle die Region um die Klassikerstadt Weimar bekannter gemacht werden, teilten der Kreis Weimarer Land, die Stadt Blankenhain und das Spa & Golf Resort am Mittwoch mit. Dort soll im Mai zuerst die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für ein Trainingslager vor der Heim-EM in Deutschland und während des Turniers Englands Nationalteam einziehen.

„Die Austragungsorte und Standorte der Base-Camps profitieren seit jeher von der Gelegenheit, ihre Regionen zu präsentieren und die Aufmerksamkeit der Medien und Touristen auf sich zu ziehen“, erklärten die Kommunen. Diese einmalige Chance solle genutzt werden.

Eine Arbeitsgruppe werde verschiedene Angebote für Besucher, Fans, Journalisten und Begleiter der Fußballmannschaften rund um die Themen Natur, Kulinarik, Gastfreundschaft und kulturelle Sehenswürdigkeiten zusammenstellen. Zudem gebe es im Internet Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten und einen Überblick mit touristischen Highlights im und um das Weimarer Land. Während desAufenthalts der deutschen und englischen Nationalmannschaften werde am Schloss in Blankenhain ein Infopoint eingerichtet.

Die DFB-Auswahl wird nach bisherigen Informationen am 26. Mai 2024 ins Spa & Golf Resort in Blankenhain einziehen. Bis zum 31. Mai soll dort auf den neu errichteten Fußballplätzen der luxuriösen Anlage trainiert werden, hatte der DFB mitgeteilt. Wenig später solle Englands Nationalteam für die EM dort Quartier nehmen.