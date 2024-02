Nach der Wahl Christian Herrgotts zum neuen Landrat im Saale-Orla-Kreis rückt eine Frau in den Landtag nach. Eine Wirtschaftsinformatikerin kommt in die CDU-Fraktion.

Erfurt - Die Wirtschaftsinformatikerin Regina Polster wird CDU-Landtagsabgeordnete. Die Erfurterin rückt für Christian Herrgott nach, der die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis gewonnen hatte. Der Wechsel soll voraussichtlich am 12. März vollzogen werden, wenn Herrgott als neuer Landrat vereidigt wird, wie die Thüringer CDU-Fraktion am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Polster ist Professorin an der Fachhochschule Schmalkalden. Nach CDU-Angaben ist die seit 2014 im Landesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Thüringen.