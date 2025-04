Der Doppelhaushalt für Brandenburg kommt mitten in der Wirtschaftskrise. Er sieht Einsparungen vor, auch neue Schulden in Milliardenhöhe sollen gemacht werden. Das löst Proteste aus.

Brandenburgs Finanzminister Robert Crumbach (BSW) weist Kritik am geplanten Doppelhaushalt zurück.

Potsdam - Brandenburg steht vor einem Doppelhaushalt mit zahlreichen geplanten Kürzungen und neuen Milliarden-Schulden - die SPD/BSW-Landesregierung verteidigt das als notwendig in der Krise. „Es ist ein Haushalt, der die Dinge aufnimmt, die im Land von uns erwartet werden und der die großen Herausforderungen des Landes in den Blick nimmt“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Rande einer Sondersitzung des Landtags zum Haushalt für dieses und nächstes Jahr. Die Opposition attackierte die Regierung.

Finanzminister Robert Crumbach (BSW) verteidigte die geplanten Kürzungen. „Es gibt Einschnitte in einigen Bereichen, das ist unvermeidbar“, räumte Crumbach ein. „Dennoch ist es kein Rotstift-Haushalt.“ Mit dem Doppelhaushalt werde die Wirtschaftskrise abgefedert. Ab 2027 müsse aber mehr gespart werden. Für die Polizei solle es zusätzliche Stellen und mehr Geld für die Ausstattung geben. Dieser Stellenaufwuchs sei allerdings eine Ausnahme, sagte Crumbach.

Der Minister betonte, die Krankenhausstandorte sollten erhalten bleiben. „Wer krank ist, darf nicht stundenlang über Land zur nächsten Poliklinik oder zum nächsten Krankenhaus reisen müssen“, sagte er. Dafür werden die Mittel für Investitionen von 110 auf 190 Millionen Euro erhöht, dazu kommen rund 10 Millionen Euro für die Medizinische Uni Lausitz in Cottbus.

Weniger Geld für Kommunen

Die Gemeinden sollen zwar konstant an den Landeseinnahmen beteiligt werden - die sinken aber. Der Minister räumte zudem ein, dass es Abstriche unter anderem bei der Weitergabe von Einsparungen beim Wohngeld gebe. Bei Lehrkräften werde es keine neuen Stellen geben. „Aber alle offenen Stellen können besetzt werden.“ Lehrer sollen zudem eine Stunde mehr Unterricht geben, aber anderswo entlastet werden.

AfD hat rechtliche Bedenken

AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt hält die Weichenstellungen für falsch: „Ihre Politik verschlechtert die wirtschaftliche Situation.“ Er warf der Koalition vor, die geplante Kreditaufnahme bei konjunktureller Schieflage sei rechtswidrig. Berndt meint, dass für eine Aufnahme von Schulden aus diesem Grund der Zusammenhang fehlt. Er schlug vor, die Ausgaben drastisch zu senken. „Der Staat hat doch genügend Steuereinnahmen.“

Der AfD-Fraktionschef drohte zudem mit einer Verfassungsklage im Hinblick auf eine Schuldenaufnahme über eine gelockerte Schuldenbremse, falls die Landesverfassung nicht geändert wird. Ob die AfD-Fraktion gegen den Haushalt generell klagt, war zunächst offen.

CDU: Koalition kürzt bei Zukunftsfragen

Die CDU-Fraktion wirft Rot-Lila vor, an der Zukunft zu sparen. „Sie streichen bei Kitas, sie streichen beim Straßenbau, sie streichen bei Feuerwehren“, sagte Fraktionschef Jan Redmann. Die Koalition wolle auch beim Nahverkehr und bei Hochschulen streichen. „Trotz Rekordhaushalt wird bei allem gekürzt, was Zukunft hat.“ Der Haushalt belaste die künftigen Generationen und streiche bei Investitionen.

SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann rief dazu auf, Brücken zu bauen. „Schaffen wir es – auf allen politischen Ebenen – eine neue Sparsamkeit miteinander zu vereinbaren, ohne gegenseitige Vorwürfe und Schaum vor dem Mund?“, fragte er.

Der Haushalt hat ein Volumen von 16,7 Milliarden Euro für dieses Jahr und 17,4 Milliarden Euro für 2026. Rund eine Milliarde Euro neue Schulden sind pro Jahr geplant. Die Rücklage von etwa 700 Millionen Euro soll aufgebraucht werden.

Crumbach verteidigte die geplanten neuen Schulden, um die Krise zu mildern. Bis Juni soll der Doppeletat unter Dach und Fach sein. Der Landtag stimmte mit Mehrheit dafür, in Ausschüssen weiter zu beraten - die AfD votierte dagegen.