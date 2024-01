Eibenstock - Sachsens Landesregierung trifft sich bei ihrer 200. Kabinettssitzung am Dienstag (10.00 Uhr) im Erzgebirge. In Eibenstock ist auch ein Austausch mit Landrat Rico Anton (CDU) geplant. Zudem wollten am Vorabend Regierungsmitglieder mit Vertretern von Vereinen, Verbänden, Initiativen und Ehrenamtlichen in Aue ins Gespräch kommen. Im Anschluss an die Sitzung am Dienstag will Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) ein Handlungsprogramm „Zukunft Wasser“ vorstellen.