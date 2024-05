Regenwetter am Mittwoch in Thüringen

Erfurt - Auf einen regnerischen Start in den Mittwoch müssen sich die Menschen in Thüringen einstellen. Im Laufe des Tages werde sich die Wolkendecke nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch auflockern und die Regenschauer nehmen ab. Bis zu 20 Grad werden erwartet, in der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu neun Grad.

Auch am Donnerstag sei der Himmel immer wieder bewölkt, mit Regenschauern sei allerdings nur vereinzelt zu rechnen. Tagsüber erwartet der DWD Temperaturen von bis zu 24 Grad, in der Nacht kühlt es auf bis zu acht Grad ab.