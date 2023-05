Regenfreies Wetter in Sachsen-Anhalt: an Himmelfahrt heiter

Magdeburg - Eine regenfreie und kühle Wetterlage erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, verdichten sich im Laufe des Vormittags einige Quellwolken am Himmel. Gegen Nachmittag lockert es dann wieder auf, dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Nachts wird es teils klar, teils bewölkt. Gebietsweise kommt es zu leichtem Frost in Bodennähe. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad ab.

An Christi Himmelfahrt blickt die Sonne durch und im Tagesverlauf bleibt es heiter und regenfrei. Es werden Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad erwartet. In der Nacht zu Freitag sind nur ein paar Wolken am Himmel zu sehen, örtlich gibt es leichten Frost. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.

Am Freitag wird es laut DWD heiter bis wolkig, Regen tritt nicht auf. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 18 und 20 Grad, im Harz zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht bleibt es locker bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 9 Grad.