Erfurt - Wolken und Regenschauer erwarten die Thüringer zum Wochenstart. Dabei kann es am Abend in den Kammlagen zu leichtem Schneeregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad. Nachts ziehen die Schauer dann ab und es wird kein Regen mehr erwartet. Im Bergland tritt örtlich leichter Frost und Glätte auf. Dabei bleibt es wechselnd bis stark bewölkt - bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad.

Am Dienstag halten sich weiterhin hartnäckig die Wolken am Himmel, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst wolkig, in der zweiten Nachthälfte ziehen dichtere Wolken auf. Bis zum Morgen bleibt es laut DWD regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 1 und 2 Grad.