In Berlin und Brandenburg wird der Tag regnerisch. Auch einzelne Gewitter kündigt der Deutsche Wetterdienst an.

Regen und Wolken in Berlin und Brandenburg - teils Gewitter

Berlin/Potsdam - Auf Regen, viele Wolken und einzelne Gewitter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Der Himmel ist zunächst bedeckt und Regen zieht von Südwest nach Nordost, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Nachmittag gibt es von Südwesten einzelne Auflockerungen und Schauer. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen, bei denen Windböen und Starkregen nicht ausgeschlossen sind.

Die Temperaturen klettern auf bis zu 11 Grad in der Uckermark, 18 Grad in der Elbe-Elster-Niederung und 13 Grad in Berlin. Die Nacht auf Mittwoch bringt viele Wolken und gebietsweise Regen bei bis zu sieben Grad. Im Süden kann es etwas Dunst oder Nebel geben. Auch der Mittwoch ist stark bewölkt oder bedeckt bei bis zu 13 Grad. Gebietsweise regnet es.