Regen und Wolken in Berlin und Brandenburg

Das Brandenburger Tor spiegelt sich nach dem Regen in einer Pfütze.

Berlin/Potsdam - Ein kühles und regnerisches Wochenende erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Freitag zunächst überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Mittag verdichtet sich die Wolkendecke und es wird zunehmend regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad. Nachts halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, gebietsweise tritt Regen auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad ab.

Der Samstag wird laut DWD stark bewölkt, in Südbrandenburg regnet es bis zum Nachmittag noch. In den übrigen Regionen kommt es ab Mittag bei wechselnder Bewölkung zu örtlichen Regen- oder Graupelschauern. Vereinzelt werden kurze Gewitter erwartet - bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockert es etwas auf und der Regen zieht weitestgehend ab. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 0 und 3 Grad.

Am Sonntag treten nach regenfreiem Start ab Mittag zeitweise Regen- und Graupelschauer auf, weiter sind kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht bleibt es wolkig bis stark bewölkt, lokal regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 5 Grad.