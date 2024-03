Regen und Wolken am Dienstag in Thüringen erwartet

Erfurt - Auf viele Wolken und teilweise Regen müssen sich die Menschen in Thüringen am Dienstag einstellen. Nebelig-trüb startet der Vormittag, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt - gebietsweise wird es nass. Bis auf zehn Grad steigen die Temperaturen. In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen dann nach Südwesten ab. Bei Tiefsttemperaturen von einem Grad bleibt es weiterhin stark bewölkt. Gebietsweise kann es nebelig werden.